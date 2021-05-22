Более миллиарда рублей выделят на развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задачи по развитию агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2021 год обсудили на заседании коллегии регионального Минсельхоза. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил важность того, чтобы показатели АПК прошлого года, выросли в 2021 году.

- Для этого должна вестись правильная работа на всех уровнях, необходимо вырабатывать оперативные и точные решения для всех возникающих вопросов, - подчеркнул Андрей Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что 2020 год сложился для АПК региона весьма удачно – и этому не помешали ни пандемия, ни сложные погодные условия.

Николай Денисов также затронул вопросы развития сельских территорий – в частности, реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Регион участвует в этой программе с 2020 года, и она уже доказала свою эффективность. Строится жилье для работников, реализуются проекты по благоустройству, развивается дорожная инфраструктура, проводится работа по газификации сел и деревень. Только в этом году на развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено более миллиарда рублей, - отметил Николай Денисов.