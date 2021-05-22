Глеб Никитин поздравил нижегородских выпускников с окончанием школы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил выпускников и учителей региона с окончанием учебного года и с Последним звонком. Текст послания к школьникам опубликовала пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что Последний звонок – одновременно радостное и печальное событие, в котором сливаются предвкушение новой жизни и в то же время грусть от прощания со школой.

- Каждый из выпускников проделал огромный путь – от первоклассника, только открывающего для себя мир, до фактически взрослого человека, готового к выбору профессии. Мне хочется пожелать вам удачи на этом непростом пути! – отметил Глеб Никитин.

Губернатор посоветовал выпускникам быть смелыми и уверенными в себе, не пасовать перед трудностями и не бояться мечтать.

- У вас все обязательно получится! Поблагодарите ваших учителей и родителей, которые болеют за вас душой, дали вам знания, научили добиваться целей, - призвал Глеб Никитин и пожелал выпускникам достойно сдать экзамены.