Денис Москвин отказался от участия в праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы РФ VII созыва по округу №130 (Приокский) Денис Москвин снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» и отозвал свои документы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале в пятницу, 21 мая 2021 года.

- Я принял непростое решение. За последний месяц мне поступил ряд предложений, которые, на мой взгляд, будут интенсивнее развивать наработанные мною профессиональные навыки, и, как следствие, моя работа может оказаться полезнее, как для страны, так и для своей родной области. Меня ждут новые задачи и вызовы, - объяснил Денис Москвин.

Депутат отметил также, что в 2016 году шел на выборы под девизом «Приоритет развитию территорий», и напомнил, что благодаря реализации нацпроектов и партийных программ в регионе появились десятки обновленных общественных пространств, школы и детсады и многое другое.

- Считаю, что курс с моими земляками тогда мы выбрали правильный! Впереди у нас еще много совместной работы, все только начинается, - резюмировал Денис Москвин.