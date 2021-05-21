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Общество21 мая 2021 16:20

Две новые выделенные полосы для автобусов появились в Нижнем Новгороде

Они проложены на Окском съезде и на улице Советской
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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На окском съезде и на улице Советской в Нижнем Новгороде в мае начали работать две выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Выделенная полоса на Окском съезде расположена по направлению в верхнюю часть города от начала подъема до улицы Студенческой, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. - Другая начала работать на улице Советской от улицы Марата до Канавинского моста. Там нанесена соответствующая дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

В связи с этим нижегородским водителям следует быть особенно внимательными при проезде по данным участкам дороги. В противном случае, при движении автомобиля по указанной полосе будет грозить водителю штрафом в 1,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде планируется открыть три выделенные полосы для общественного транспорта - на Окском съезде, улице Советской и проспекте Гагарина. К уже существующей «выделенке» там добавится участок от улицы Медицинской до улицы Студенческой.