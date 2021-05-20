От укусов клещей пострадали более 2,6 тысяч нижегородцев

По данным на 20 мая 2021 года, в больницы Нижегородской области с укусами клещей обратилось более 2,6 тысяч человек, среди них 707 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в ведомстве. - Сейчас за пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

Случаи присасывания клещей выявили в 8 районах Нижнего Новгорода, а также в 48 из 49 районов области. Самое большое количество присасываний клещей приходится на Городецкий район - там выявлено 270 случаев, на Борский район - там зафиксировано 229 случаев, и Семёновском районе -149 случаев. В Дзержинске с укусами клещей в больницы обратились 209 человек.

В Нижнем Новгороде наибольшее количество обращений с укусами клещей отмечено в Автозаводском районе - 216 случаев, в Московском районе – 132 случая,в Канавинском районе - 117 случаев, в Ленинском районе - 105 случаев.

Как оказалось, в 53% случаев клещи присасываются к людям в лесах, в 19% - в селах и деревнях, в 14% - на придомовых территориях, в 10% - в садах и в огородах. Также были зафиксированы единичные случаи присасывания клещей на кладбищах и в парках.

- Всего исследовано более 2,3 тысяч клещей, - рассказывают специалисты. – Из них 10 инфицированных энцефалитом клещей, 29 клещей переносчики иксодового клещевого боррелиоза, 9 клещей инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом, 1 клещ инфицирован моноцираным эрлихиозом.

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