Хирург Чкаловской ЦРБ Александр Мариничев умер от коронавируса

Александр Мариничев пополнил «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков. Фото: соцсети

Хирург центральной районной больницы в Чкаловске Александр Мариничев пополнил «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков. Он ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте проекта.

Мужчина также был заведующим хирургическим отделением, его профессиональный стаж составляет более 40 лет.

Известно, что в 1980 году Александр Мариничев окончил обучение на лечебном факультете в Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова. В 1987 году закончил обучение в ординатуре по специальности «Хирургия».

В 2015 году мужчина получил повышение квалификации в области эндоскопии в Приволжском исследовательском медицинском университете. Здесь же в 2017 году было получено повышение квалификации в области хирургии.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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