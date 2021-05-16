Открытие фестиваля «Студенческая весна» состоялось в Нижнем Новгороде

Открытие Студвесны. Фото: Кирилл Мартынов

Торжественная церемония открытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошла в Нижнем Новгороде 15 мая. Масштабное мероприятие включало в себя визуальное и световое шоу, выступление танцоров, запуск фейерверков и концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz. Позже на сцене также появился исполнитель Eighteen.

Песни для нижегородцев также исполнял академический хор ННГУ имени Н.И. Лобачевского, им аккомпанировал симфонический оркестр студентов консерватории имени Глинки.

- «Студенческая весна» - это хорошая возможность для того, чтобы продемонстрировать молодежи: в Нижнем есть жизнь, есть творчество, есть движение. Такой подход идеален для того, чтобы кто-то влюбился в город, захотел сюда вернуться, открыть здесь свое дело или просто работать, - сказал на открытии фестиваля глава региона Глеб Никитин.

Фестиваль будет проходить в течение 5 дней, из них три – конкурсных.

- Всего же в Нижнем Новгороде 10 конкурсных площадок - своя для каждой номинации. Задействованы «Точки кипения» в университетах, театр драмы, ТЮЗ, Ярмарка. Часть площадок принимают гостей в обновленном виде, это, например, Нижегородская филармония, подчеркнул губернатор.

В конкурсной программе поучаствует 3 500 талантливых студентов из 77 регионов страны. Все они будут бороться за победу в таких направлениях, как: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео», «Арт».

Оценивать мастерство участников будут более 60 выдающихся деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин.

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