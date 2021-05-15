Известные музыканты выступят на фестивале фейерверков в Нижнем Новгороде

Концерты известных музыкантов пройдут в рамках фестиваля фейерверков в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович во время прямой трансляции из студии «Российской студенческой весны».

- Каждую субботу выступают различные исполнители — от Хора Турецкого до Агутина. Большие такие звезды, - подчеркнул Олег Беркович.

Напомним, что фестивали закатов и фейерверков, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, стартуют в День России – 12 июня и продлятся до 14 августа.

Каждую неделю в субботу горожан и гостей города ожидает масштабная концертная программа под открытым небом. На Нижневолжской набережной будут выступать не только приглашенные звезды, но и нижегородские исполнители.

Известно, что после выступлений, в 22:00 будет начинаться фейерверк.

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