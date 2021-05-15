Праздничная подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 15 мая

Сегодня, 15 мая, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к открытию XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 21:30 до 00:00 на медиафасадах телебашни покажут световое шоу с элементами фирменной символикой мероприятия. Сценарий иллюминации разрабатывался совместно со студией Dreamlaser.

- Подсветка зажжется и будет работать на нижегородской телебашне и в другие дни фестиваля, - подчеркивают представители.

Напомним, что новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. Кроме того, в апреле 2021 года для улучшения качества транслируемых изображений пиксельные светильники светового панно были заменены на более современные.

Подсветка включается на телебашне Нижнего Новгорода в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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