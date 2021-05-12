Бизнес-центр с парковкой на 200 мест достроят в Нижнем Новгороде осенью 2021 года

В Нижнем Новгороде завершается строительство бизнес-центра. Фото: Марина Пылина

Бизнес-центр с парковкой на 200 мест введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде осенью 2021 года. Новое офисное здание строится на Комсомольском шоссе, недалеко от станции метро «Ленинская». Об этом сообщает сайт Gipernn.ru.

Бизнес-центр будет шестиэтажным, его общая площадь составит 8,2 тысяч квадратных метров. Комплекс продается по цене 65 тысяч рублей за квадратный метр.

Известно, что на двух первых этажах планируется разместить магазины и торговые точки, а другие этажи будут отведены под офисы. В здании будут как пассажирские, так и грузовые лифты, а ещё там появится зона отдыха, летний солярий и зимний сад.

Кстати, парковка будет оснащена автомойкой, а также зарядной станцией для электромобилей и электросамокатов.

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