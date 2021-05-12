В 38 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 38 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 115 465 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 349 зараженных, а остальные 65 116 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 344 - за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 485 человек) и на Бору (5 728 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (162 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 300

Ленинский – 7 661

Советский – 7 108

Московский – 5 345

Канавинский – 5 224

Сормовский – 5 200

Приокский – 3 882

Нижегородский – 3 629

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