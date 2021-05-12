В 38 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 38 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 115 465 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 349 зараженных, а остальные 65 116 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 344 - за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 485 человек) и на Бору (5 728 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (162 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 300
Ленинский – 7 661
Советский – 7 108
Московский – 5 345
Канавинский – 5 224
Сормовский – 5 200
Приокский – 3 882
Нижегородский – 3 629
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!