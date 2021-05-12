Бесплатный экскурсионный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 29 мая

Пешеходные экскурсии будут проводиться в 8 районах города. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Марафон бесплатных экскурсии по Нижнем Новгороду пройдёт 29 мая. Пешеходные экскурсии состояться в восьми районах города, а на выбор нижегородцам будут представлены десять маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По тематическим маршрутам горожан и гостей города проведут профессиональные гиды из Нижегородской Гильдии Экскурсоводов.

Полный список экскурсий:

1. «Музейная набережная» (Нижегородский район — Верхне-Волжская набережная);

2. «На Ильинской горе» (Нижегородский район — Започаинье);

3. «Вся соль Рождественской» (Нижегородский район — улица Роджественская);

4. «Три века главной ярмарки Евразии» (Канавинский район);

5. «Заводская проходная, что в люди вывела меня» (Московский район);

6. «Сормово — город корабелов» (Сормовский район);

7. «Географический центр Нижнего» (Ленинский район);

8. «Город в городе» (Автозаводский);

9. «С немецким акцентом» (Приокский район);

10. «Район, оставшийся Советским» (Советский район).

Начало первой экскурсии по каждому маршруту запланировано на 10:00, а последней — на 18:00. Интервалы между экскурсиями составляют 2 часа, а это значит, что на каждом маршруте пройдёт 5 экскурсий за день.

Организатором мероприятий выступает МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».

Кстати, для удобства участников марафона между точками начала экскурсий будут курсировать бесплатные автобусы. Это позволит нижегородцам самостоятельно выбрать свой индивидуальный маршрут по локациям марафона.

Экскурсионный марафон абсолютно бесплатный, однако для того, чтобы попасть на него требуется пройти предварительную регистрацию. Следить за новостями можно на сайте МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» и в соцсетях.

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