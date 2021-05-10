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Общество10 мая 2021 18:07

Нижегородскому заслуженному ветерану Леониду Жукову вручили торт для победителя

Торт изготовила специально для него компания "Сормовский хлеб"
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Нижегородскому заслуженному ветерану Леониду Жукову вручили торт для победителя. ФОТО: "Волонтёры Победы" Нижегородской области

Нижегородскому заслуженному ветерану Леониду Жукову вручили торт для победителя. ФОТО: "Волонтёры Победы" Нижегородской области

В честь праздника 9 Мая заслуженному ветерану Нижегородской области Леониду Степановичу Жукову подарили торт, изготовленный специально для него компанией "Сормовский хлеб". Сверху торт украшен знаменитой иллюстрацией "Знамя Победы над Рейхстагом" и надписью "Торт для победителя", а также фигурками белых голубей и победной сирени. Леонид Степанович — заслуженный ветеран Нижегородской области, почётный ветеран Нижнего Новгорода, почётный ветеран ВДВ, единственный доживший до наших дней нижегородец, участвовавший в Днепровской воздушно-десантной операции по освобождению Киева. О нём рассказали в региональном отделении "Волонтёров Победы".

Этот эксклюзивный сладкий подарок добровольцы преподнесли Леониду Жукову в рамках Всероссийской акции "Торт для победителя" — в этом году её проводят впервые.

К поздравлению ветерана присоединился депутат Государственной Думы Артём Кавинов.

СПРАВКА:

За годы Великой Отечественной войны в нашей стране было выпущено 3 новых наименования сладостей: конфеты "Фронтовые", горький шоколад "Гвардейский" и специальный шоколад, отличавшийся повышенными питательными свойствами и входивший в продуктовый паёк лётчиков и подводников. В 1945 году кондитерская фабрика "Большевик" выпустила серию праздничных тортов, адресованных победителям.

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