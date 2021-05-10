Концерт "Военные песни у Кремля" прошёл в парке Победы в Нижнем Новгороде. ФОТО: Роман Бородин

Ежегодный народный концерт "Военные песни у Кремля" прошёл в нижегородском парке Победы вчера, 9 мая. Его провели АНО "Центр 800" и ГАУ НО НОИЦ. Организаторы поставили перед собой несколько целей проведения концерта: сохранить память о великом подвиге народа, воспитать подрастающее поколение и объединить всех жителей Нижнего Новгорода.

"Военные песни у Кремля" — это масштабный концерт-спектакль, где все номера ставились с режиссёром.

— На протяжении нескольких месяцев профессиональные исполнители вместе с любителями готовились к выступлению — репетировали, заучивали песни, занимались с преподавателем, — рассказала автор идеи проекта, руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова. — В рамках проекта "800 добрых дел" в концерте приняли участие, помимо почётных граждан города, несовершеннолетние воспитанники детского дома. Все вместе они выступили перед широкой публикой в один из самых важных дней в году — в День Победы. Репертуар выбирался исходя из значимости для россиян. В организации мероприятия задействовали более 100 человек. Из года в год мы проводим этот концерт, и очень рады тому, что интерес к нему только растёт.

На сцене парка Победы выступили дуэты из профессиональных и непрофессиональных исполнителей Нижегородского региона. Среди 20 народных песен о войне, которые они исполнили, были: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идёт солдат по городу" и другие. В завершение концерта участники вместо со зрителями спели знаковую для всех песню "День Победы".

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