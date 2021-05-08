В День Победы на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку

Подсветка нижегородской телебашни 9 мая будет работать в особом режиме. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В воскресенье, 9 мая 2021 года, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Основное световое представление запланировано с 20:30 до 03:00 по московскому времени. На медиафасадах нижегородской телебашни будут транслироваться залпы светового салюта, изображение Георгиевской ленты и текстовое поздравление.

Ещё одно особенное включение запланировано в ночь с 8 на 9 мая. Световое панно телебашни зажжется в 00:43 - именно в это время 9 мая 1945 года завершилось подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Напомним, что новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. С тех пор ее включают в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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