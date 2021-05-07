545 нижегородцев пострадали от укусов клещей

По данным на 6 мая 2021 года, в больницы Нижегородской области с укусами клещей обратилось 545 человек, среди них 166 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в ведомстве. - Сейчас за пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

В ходе исследований были обнаружены два инфицированных энцефалитом клеща, один зафиксирован в Кстовском районе, другой в городе Урень. Ещё пять клещей – переносчиков боррелиоза нашли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, Городецком и Борском районах.

- Всего исследовано 504 клеща, - подчеркивают специалисты.

Случаи присасывания клещей выявили в 7 районах Нижнего Новгорода, а также в 36 районах области. Самое большое количество присасываний клещей приходится на Борский район - там зафиксирован 81 случай, на Городецкий район - там выявлено 42 случая.

В Нижнем Новгороде наибольшее количество обращений с укусами клещей отмечено в Автозаводском районе - 74 случая, в Канавинском районе - 30 случаев, в Ленинском районе - 22 случая.

Как оказалось, в 38% случаев клещи присасываются к людям в лесах, в 25% - на придомовых территориях, в 20% - в селах и деревнях, в 10% - в садах и в огородах. Такбе были зафиксированы единичные случаи присасывания клещей на кладбищах и в парках.

Отметим, что в настоящее время ведутся работы по противоклещевой (акарицидной) обработке парков и других общественных мест Павловском, Сосновском, Вачском, Арзамасском районах. Всего в 2021 году будет обработана территория площадью в 2420 га.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!