Благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде сняли с высоты птичьего полёта

Открытие парка состоится в августе 2021 года. Фото: Наталия Атьянова. Источник: ДОМОСТРОЙРФ.РУ

Ход работ по благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде сняли с высоты птичьего полета. Сделанные с квадрокоптера фотографии и видео опубликованы на портале ДОМОСТРОЙРФ.РУ.

На кадрах видно, что реставрационные работы не утихают даже в майские праздники. С помощью взгляда сверху на территории парка замечено большое количество специальной техники, однако рабочих видно не так и много.

Хотя, надо сказать, на официальной странице «Швейцарии» в соцсетях указано, что ежедневно благоустройством территории занимается около 300 человек.

На видео также заметны новые павильоны, которые находятся на разных стадиях возведения. На большинстве объектов специалисты заняты остекленением. Естественно, продолжаются и работы по обустройству инженерных коммуникаций, укладке дорожной и тропиночной сети и реставрации ограды.

Известно, что в мае стартовали работы и по масштабному озеленению территории. К открытию парка в августе 2021 года рабочие высадят 1632 новых дерева и 31 632 новых кустарника.

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