Нижегородские власти ответили на жалобу о складировании снега в мае

Министерство экологии Нижегородской области рассматривало обращение нижегородца о незаконном складировании снега четыре месяца. Жалоба была направлена 20 февраля, а ответ на неё поступил лишь 4 мая. Об этом горожанин Андрей Батманов сообщил на своей странице в Facebook.

Как оказалось, этой зимой на территорию между микрорайоном «Новая Кузнечиха» и ЖК «Анкудиновский парк» неизвестные свозили снег вперемешку со строительным мусором. Причем, на месте работали не только самосвалы, но и экскаватор.

- Мы писали запросы везде, где только можно. Реакция была примерно никакой. По злой иронии в том же министерстве экологии нам ответили, что эти действия подпадают под «Нарушение правил благоустройства», а значит разруливать ситуацию должны органы МСУ, - рассказал нижегородец.

Тем временем в администрации Советского района сообщили, что информации о незаконном складировании снега у них нет. Тогда Андрей Батманов решил направить обращение в прокуратуру.

- В обращении я изложил только то, что было в открытых источниках, и попросил провести проверку, - отмечает горожанин. - Далее мне на почту с периодичностью в 2-3 недели приходили письма о том, что обращение перенаправлено то туда, то сюда.

И, наконец, 4 мая региональное Минэкологии прислало свой ответ на жалобу.

- При выезде на территорию, указанную в обращении, 29 апреля 2021 года снежных масс не установлено. Рабочие, строительная и дорожная техника отсутствовали, - написали представители ведомства.

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