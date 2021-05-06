Погода на День Победы 2021 в Нижнем Новгороде: солнце и дождь

День Победы для многих – один из самых любимых весенних праздников. И, конечно, хочется провести его на улице: сходить на Парад или поехать на природу. Рассказываем, какая погода ожидает Нижний Новгород 9 мая 2021 года.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в этот день будет весьма разнообразной – в течение дня будет и солнечно, и облачно, и даже дождливо. При этом температура воздуха будет составлять около +14 градусов Цельсия днем, а к ночи опустится до +9 градусов, сообщает портал погоды Gismeteo.ru. Но будет достаточно ощутимый ветер – он будет дуть с юга со средней скоростью 7 метров в секунду, а отдельные порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Стоит отметить, что другие праздничные дни – 8 и 10 мая – будут немного теплее, до +15…+16 градусов Цельсия, и без дождя. А вот на следующей неделе в Нижний Новгород придет самое настоящее лето – столбики термометров в дневные часы будут подниматься до +20…+22 градусов.