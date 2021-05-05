Актеры Нижегородского оперного театра пожаловались на недоплату за работу в праздники

Государственная инспекция труда Нижегородской области направила в театр оперы и балета предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Внеплановая проверка была проведена после жалоб актеров, сообщается на сайте инспекции.

Согласно информации, актеры пожаловались на то, что в майские праздники им приходится работать, но никакой доплаты за это они не получают. Хотя по закону работу в праздничные дни должны оплачивать в двойном размере.

- Работодатель в установленные сроки должен направить в инспекцию труда уведомление об исполнении предостережения или возражение, - отметили в пресс-службе государственной инспекции труда Нижегородской области.

Напомним, в этом году праздничными днями считаются 1-3 мая и 8-10 мая. Дни же с 4 по 7 мая 2021 года считаются нерабочими днями с сохранением заработной платы - то есть двойной оплаты они не предполагают.