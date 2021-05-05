Место и время проведения салюта 9 Мая 2021 года в Нижнем Новгороде не сообщают из-за коронавируса

Время и место проведения праздничного салюта в честь 76-й годовщины Великой Победы 9 Мая 2021 года останутся засекреченными. Таким образом нижегородские власти стараются избежать стихийной толпы и обеспечить соблюдение требований эпидемиологической безопасности. Информацией на этот счёт поделились в NewsRoom24 со ссылкой на региональное правительство.

В пресс-службе правительства Нижегородской области отметили, что любое массовое мероприятие, как, например, салют, может проводиться только по решению оперштаба до окончания действия указа губернатора о режиме повышенной готовности. Если место и время проведения салюта будут известны, избежать нарушения требования о социальной дистанции и прочих мер предосторожности не удастся.

— Власти не могут допустить риска массового заражения коронавирусом, — прокомментировали в ведомстве.

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