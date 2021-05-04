Четыре аварийных здания снесут в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Четыре дома планируют отправить под снос в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Все они признаны аварийными и находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инспекция провела выездное совещание, в ходе которого была проверена улица Марата, Интернациональная, Советская, Коммунистическая, Алёши Пешкова, Приокская, Революционная и Чкалова.

- Особое внимание уделили четырём зданиям: улица Советская (№ 23/2), улица Марата (№ 59), улица Чкалова (№ 14 и 23), - рассказал первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко. - Вопрос по их сносу будет вынесен на экспертный совет при Министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

После сноса зданий территории хотят благоустроить, но это станет возможным только при наличии достаточного финансирования.

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