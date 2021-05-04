Остров на Бору выставлен на продажу за 50 млн рублей

Остров и располагающуюся на нём промышленную базу продают на Бору. Участок земли площадью 1,2 га расположен в дельте реки Везломы, которая впадает в Волгу. Объявление о продаже участка земли за 50 миллионов рублей размещено на сайте Gipernn.ru.

На территории острова находится семь зданий общей площадью 2600 квадратных метров. Тут есть тепловой пункт, проходная, склад продукции, цех металлопокрытий, мастерские и ещё два кирпичных здания.

- Вокруг участка проводится комплексное благоустройство в рамках федеральной программы реализации проекта «Борское Волгоречье» с причалом для яхт, - пишет в объявлении продавец. - Заканчивается строительство элитного ЖК Сергиевская слобода.

Кстати, промбаза условно разделена на две территории: первая подходит для устройства базы отдыха, а вторая для нужд производства.

Добраться до Бора можно всего за пару минут, так как остров находится всего в 400 метрах от центральной части города. Приятным плюсом можно считать и то, что вдоль острова проходит объездная дорога.

Из Нижнего Новгорода добраться до острова можно несколькими способами. На машине от выезда из города придётся ехать 15 минут, на автобусе – 20-25 минут, на электричке – 35 минут. Есть возможность попасть на остров и по Волге: 5 минут на катере или 15 минут на пароме с Нижневолжской набережной.

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