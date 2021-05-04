Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции парада 5 мая

Завтра, 5 мая, в центре Нижнего Новгорода изменится движение транспорта на время репетиции парада Победы 2021. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 07:00 до 12:00 движение будет ограничено по Нижне-Волжской набережной, по Канавинскому мосту, набережной Гребного канала, а также по Похвалинскому и Зеленскому съездам.

Повлияет подготовка к Параду и на работу общественного транспорта.

Автобусы №А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 будут следовать по метромосту, улицам Одесской, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении они поедут согласно этому же маршруту.

Ещё несколько автобусов №А-26, А-41, А-43, Т-18 в направлении площади Горького построят свой маршрут по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Путь следования автобусов № А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будет проложен по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской.

А автобусы № А-52 и Т-24 будут ездить по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Маршрутки №Т-37, Т-87 будут ходить только до остановки «Стрелка».

Изменится и маршрут пригородного автобуса №304. В Кстово он поедет через метромост, улицу Одесскую, Горького, площадь Горького, проедет по улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской. На Московской вокзал №304 проследует по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

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