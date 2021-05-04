Реконструкция ТЮЗа в Нижнем Новгороде в 2023 году обойдется в 41,6 млн рублей

Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде реконструируют за 41,6 миллион рублей. К работам планируют приступить в 2023 году. Об этом сообщает Gipernn.ru, ссылаясь на министерство культуры Нижегородской области.

С декабря 2020 года и по настоящее время скорректированный дизайн-проект ТЮЗа находится на госэкспертизе. Положительная оценка проекта позволит установить окончательный объем и источники финансирования, а пока говорится, что 40 миллионов рублей поступит из федерального бюджета, а оставшаяся сумма будет взята из областного бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Кстати, здание №145 на улице Максима Горького, в котором и расположен театра юного зрителя, будут реконструировать только изнутри. К сожалению, обновление фасадов или благоустройство прилегающей территории в проекте не учитывается.

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