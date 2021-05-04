46,2 км дорог отремонтируют в Борском районе в 2021 году

Общая протяженность дорог, включенных в ремонтную кампанию, – более 46 км. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В течение 2021 года планируется отремонтировать девять участков автомобильных дорог в Борском районе. Их общая протяжённость составляет около 46,2 километров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование всех работ оценивает в 850 миллионов рублей.

Например, в ремонтную кампанию входит подъездной путь к деревне Борисовка, в которой проживает примерно 500 человек.

- Около 20 лет назад местные жители построили эту двухкилометровую дорогу своими силами - необходимую технику и стройматериалы выделил расположенный рядом колхоз, - рассказали в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Новая дорога появится от трассы «Толоконцево – Могильцы» до самого населённого пункта уже к июлю текущего года. На эти цели выделена сумма в размере 24 миллионов рублей.

Подрядчик снимет старый асфальт и уложит новый, укрепит обочины щебнем, а также установит новые дорожные знаки и обустроит «лежачего полицейского» на въезде в деревню.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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