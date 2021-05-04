Нижегородская область вошла в ТОП-3 самых игровых регионов Приволжья

Нижегородская область вошла в тройку самых игровых регионов Приволжья. С начала 2021 года нижегородские абоненты МегаФона потратили 460 Тбайт интернет-трафика на мобильные игры.

Рейтинг мобильного гейминга возглавила Самарская область (743 Тбайта), следом расположился наш регион, а на третьем месте оказались Татарстан (373 Тбайт) и Саратовская область (373 Тбайта).

За прошедшие четыре месяца игроки использовали объем информации, сопоставимый с 68 тысячами загрузок игры World of Tanks.

Известно, что в Нижнем Новгороде предпочитают играть в Guns of Icarus online, Roblox, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Pubg. А большой популярностью по всей стране, как оказалось, пользуется онлайн-платформа Roblox, которая позволяет не только создавать свои собственные игры, но и играть в чужие.

Развитие мобильных сетей, быстрый интернет, минимальный пинг, постоянное усовершенствование гаджетов, с каждым годом позволяют все большему количеству абонентов МегаФона полноценно и без задержек играть на мобильных устройствах также, как и на домашних компьютерах с проводным интернетом.

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