Ремонт музея-квартиры А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде завершат в июне

Музей-квартиру А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде отремонтируют в год столетия академика. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начался ремонт квартиры академика А.Д. Сахарова, в которой он провёл 7 лет ссылки. Все работы планируется завершить в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В обстановку советской квартиры интегрируют современные элементы, компьютеры с сенсорными панелями, и сделают музей доступным для маломобильных групп населения, - рассказала и.о. директора музея Елена Ерина. - Дополнительное пространство появится за счёт использования лоджии и «сращивания» двух соседствующих помещений.

Необходимо отметить, что аутентичная обстановка музея не пострадает, все знаковые элементы будут сохранены. Например, не тронутой будет плитка в подъезде и напольный линолеум.

К столетию со Дня Рождения учёного будет благоустроена и прилегающая к дому территория. Здесь проведут озеленение, заменят контейнерную площадку, а также отремонтируют крышу и утеплят фасад дома. К тому же запланирован ремонт дороги у музея и соседнего здания, где размещается отделение почты.

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