Дорогу на площади Сенной в Нижнем Новгороде отремонтируют за 8,2 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для ремонта автомобильной дороги на площади Сенной. На эти цели направят 8,2 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Участок дороги от улицы Максима Горького до набережной Верхневолжской планируют привести в нормативное состояние к 31 августа 2021 года. Если точнее, то речь идет об участке от дома №21к3 по улице Верхневолжская набережная до дома № 54 по улице Большая Печерская.

Заявки на участие принимаются до 14 мая, а уже 17 мая будет проведён и сам электронный аукцион. Заказчиком работ выступает МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде».

Компания-победитель должна будет выполнить работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров, а также установке нового барьерного и перильного ограждения. Ещё рабочим необходимо будет нанести разметку из термопластика со светоотражающими элементами и обновить дорожные знаки.

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