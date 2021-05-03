Подсветку нижегородской телебашни модернизировали к 800-летию города Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде модернизировали систему архитектурно-художественной подсветки телебашни к 800-летию города. Общая стоимость этого проекта составила 4,9 миллиона рублей. Финансирование осуществлялось за счёт собственных средств нижегородского филиала РТРС. В пресс-службе компании также заявили, что в планы РТРС входит установка освещения на телебашне в Чкаловске.

В прошедшем апреле на нижегородской телебашне прошли монтажные работы, в ходе которых заменили 4 620 светодиодных пиксельных светильников на более совершенные образцы приборов. Новые световые приборы имеют мощность 1,68 Вт, содержат 6 диодов и выполнены в плоском корпусе. Такой корпус позволяет свести к минимуму цветовые искажения, а также обеспечить более высокий класс защиты от воздействия окружающей среды, чем прежнее оборудование. Новые светильники, согласно сроку эксплуатации, можно будет использовать не менее 10 лет.

– Я благодарен руководству РТРС за это решение. Мы не просто обеспечили текущий ремонт светового оборудования телебашни, но и модернизировали всю систему подсветки: она стала и функциональнее, и надёжнее, и долговечнее, – заверил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин. – Новые приборы позволят значительно повысить качество видеоизображений, которые мы транслируем на телебашне в праздничные дни или по заказу нижегородцев – через мобильное приложение "Башня света". Надеюсь, новое световое оснащение телебашни станет приятным презентом Нижнему Новгороду в год его 800-летия.

Директор филиала РТРС добавил, что подсветка башни возвращается к работе в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!