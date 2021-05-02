Более 30 общественных туалетов появится в Нижнем Новгороде в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 30 общественных туалетов планирует установить мэрия Нижнего Новгорода на территории города в 2021 году. Об этом заявила пресс-служба ведомства в сети Instagram в ответ на претензию пользователя.

Нижегородка (@marianna_zol) выразила недовольство в ответ на публикацию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на тему благоустройств в его профиле:

— Цивилизованное общество началось с гигиены и туалета. Начните хоть с них, а потом проекты... Люди, дети, гости города бегают по ТЦ, чтобы справить нужду или помыть руки.

Девушке ответили с официального аккаунта нижегородского правительства (@nngovernment3):

— В 2021 году администрация Нижнего Новгорода планирует установить общественные туалеты более чем по 30 адресам.

А далее предоставили список этих адресов: Автозаводский парк культуры и отдыха, парк имени 1 мая, возле Ромодановского вокзала, на площадях — Буревестника и Заречной, вблизи Мещерского озера и на Ярмарочной площади. В нагорной части Нижнего Новгорода: Гребной канал, площади — Маркина и Советская, Александровский сад, Почаинский бульвар, сквер Свердлова, Нижне-Волжская набережная и набережная Федоровского.

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