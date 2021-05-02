Озеленение парка "Швейцария" началось в Нижнем Новгороде. ФОТО: Instagram парк "Швейцария"

В нижегородском парке "Швейцария" началось озеленение и высадка новых деревьев. "Отличная новость к светлому празднику" — так и сообщили об этом в официальном Instagram парка.

— В парк пришла новая жизнь и это очень созвучно с праздником Пасхи! — сказано в тексте публикации. — Уже сошёл снег и за окном сегодня солнечно. По народным приметам это значит, что год будет урожайным и очень успешным. С праздником! Желаем вам здоровья, гармонии и мира.

Также представители парка добавили, что озеленением территории занялся подрядчик "ГК"ЕКС". К открытию парка в августе этого года в нём появятся 1 632 новых дерева и 31 632 новых кустарника.

В настоящий момент зона любимого нижегородцами парка "Швейцария" благоустраивается к 800-му юбилею города.

Авторы поста в том числе поделились с пользователями Instagram фотографиями-онлайн с территории парка, на которых отчётливо виден процесс высадки деревьев.

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