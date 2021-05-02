Нижегородский водоканал перешёл на усиленный режим работы с 1 мая

Водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба перешли на усиленный режим работы с 1 мая 2021 года. Этот режим продлится до 10 мая – информацией поделилась пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

– В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает всё возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения, – заявили представители предприятия.

Горячая линия для приёма заявок будет работать круглосуточно в выходные дни. Обратиться в диспетчерскую с заявкой о неисправности на линиях холодного водоснабжения и водоотведения можно:

- по многоканальному телефону 246-99-99;

- через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия https://www.vodokanal-nn.ru/soobshchit-o-probleme/;

- в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru.

Нижегородский водоканал обращает внимание жителей на тот факт, что предприятие обслуживает только вопросы холодной воды и водоотведения на внешних сетях (до границы дома).

В компетенцию обслуживания Нижегородского водоканала не входят вопросы:

- Горячей воды, её отсутствия и ненормативного качества;

- Аварийных ситуаций на внутридомовых сетях (в квартире, в доме по стояку);

- Работы ливневой канализации, затопления улиц, откачки воды после дождя;

- Проблем с отоплением (отсутствует, вне норматива).

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