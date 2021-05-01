Инновационный поезд «Волга» соединит Нижний Новгород и Санкт-Петербург с 8 мая

Инновационый поезд по маршруту Нижний Новгород - Санкт-Петербург запустят 8 мая. Фото: Александр Воложанин

Инновационный состав фирменного поезда «Волга» соединит Нижний Новгород и Санкт-Петербург с 8 мая. Новые вагоны были представлены Горьковским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» 30 апреля. Об этом сообщает НИА – Нижний Новгород.

Обновленный состав оснащен зоной общего пользования, в которой пассажиры могут купить себе напитки и закуски. Там же есть кофемашины и аппараты для нагрева воды. Ещё в каждом вагоне предусмотрена душевая кабина и туалет, а для пассажиров с детьми есть комната с пеленальным столиком.

Изменения коснулись и купе: внутри появились индивидуальные сейфы, розетки и светильники. Помимо этого в купе есть столик-трансформер, который можно сложить и тогда появится дополнительное пространство для раскладывания кроватей.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что в новом поезде есть большое купе для маломобильных граждан, что позволяет сделать их поездку удобной и доступной.

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