Будущее благоустройство стадиона «Водник» обсудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходят общественные обсуждения по вопросу дальнейшего развития стадиона «Водник». Среди основных тем: каким должно быть новое общественное пространство и что следует разместить на доступной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время стадион находится в плачевном состоянии, хоть и является точкой притяжения для местных жителей. Одни приходят туда отдохнуть другие позанимать спортом – на стадионе работает детская спортивная школа.

- Разные группы жителей хотят, во-первых, чтобы там было общественное пространство, во-вторых, чтобы сохранилась спортивная инфраструктура, - сообщил глава исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин. - Мы соберем мнения жителей и передадим в администрацию города.

Взглядов на реконструкцию стадиона в городе несколько. Уже есть предложение построить помещения для занятий хоккеем и фигурным катанием, либо оставить площадку полностью открытой. В связи с этим эксперты ищут решение, которое устроит всех.

Прислать свои предложения по реконструкции стадиона «Водник» можно на электронную почту: 52region@onf.ru. Заявки принимаются до 14 мая.

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