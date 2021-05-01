150 саженцев кедра высадят на территории центров соцзащиты в Нижнем Новгороде. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Нижегородцы присоединились к Всероссийской акции «КедрыВышеГор». До конца праздничной недели общественники и волонтеры высадят 150 саженцев кедров на территории центров соцзащиты. Об этом сообщает отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Нижегородской области.

Акция проводится в знак благодарности социальным работникам, которые работали и продолжают трудиться в тяжёлых условиях пандемии COVID-19.

- Последний год очень хорошо показал важность истинно человеческих ценностей – любви, доброты, взаимной поддержки, - подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Алексей Алехин. - А еще он абсолютно отчетливо проявил значимость отдельных профессий. Оказалось, что нельзя прожить без врачей и социальных работников.

В настоящее время 5-летние кедровые деревца уже высажены в центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов Ленинского района, а также в Советском и Сормовском районах.

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