Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде завершится к 1 октября 2021 года

Поиск подрядчика, который займется второй очередью благоустройства в сквере им. Свердлова, начался в Нижнем Новгороде. Выполнение строительных работ должны завершить к 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сбор заявок на участие стартовал 29 апреля на электронной торговой площадке «Фабрикант». Начальная стоимость контракта составляет 55 миллионов рублей. Итоги аукциона планируется подвести 30 мая. Данный конкурс объявило АНО «Центр 800».

Согласно проекту, в сквере им. Свердлова появится зона для проведения культурных мероприятий, воркаут-площадка с тренажерами и велопарковка. Также планируется установка общественного туалета, оборудование дополнительного освещения. Будет по-новому оформлена и входная зона с улицы Алексеевской.

Напомним, открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова состоялось в декабре 2020 года. Так, на пересечении Большой Покровской и Октябрьской улицы было полностью заменено мощение, а также обновлено озеленение.

Здесь появилась оригинальная игровая площадка, навес для ожидания транспорта, деревянный настил из лиственницы для проведения мероприятий и рынка коллекционеров.

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