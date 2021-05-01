Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат из-за Крестного хода 2 мая

Движение по центральным улицам Нижнего Новгорода перекроют с 14:00 до 17:30 2 мая. Временное перекрытие дорог связано с проведением Пасхального Крестного хода. Соответствующие постановления подписал глава города Юрий Шалабаев.

Движение транспорта будет ограничено по площади Минина и Пожарского, в частности, перекрытым окажется участок от улицы Минина до Зеленского съезда. Также планируется перекрыть участок дороги и на Зеленском съезде, а также на участках улиц Ульянова, Варварская, Алексеевская, Рождественская.

Прекращено движение автомобилей будет и на площади Благовещенской, Похвалинском съезде, а также улице Широкая.

Известно, что в период с 14:00 до 16:30 2 мая будет запрещен проезд общественного транспорта как по площади Минина и Пожарского, так и на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.

Транспорт сможет объехать места проведения Крестного хода по прилегающим улицам.

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