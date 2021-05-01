Коллектив нижегородского театра оперы и балета пожаловался на работу в праздники без доплат

Коллектив театра оперы и балета им. Пушкина в Нижнем Новгороде будет работать все праздничные дни без доплат. На эту проблему артисты пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта.
Сотрудники театра объяснили, что начальство объявило дни с 1 по 10 мая рабочими, но при этом отказалось платить зарплату в двойном размере.
– Мы просим разобраться в ситуации, так как наши коллеги из других городов сообщили, что они получат двойную оплату за выход в нерабочие дни. Мы и так сейчас готовимся к празднованию юбилея нашего города и нагрузка сверхвысокая! – подчеркнули артисты.
Согласно информации на сайте Минтруда РФ, за работу с 4 по 7 мая россиянам выплачивается стандартная заработная плата, хотя решение о повышенной зарплате остаётся за работодателем.
Однако за выход на работу в праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая идёт оплата в двойном размере.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!