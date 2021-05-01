Коллектив нижегородского театра оперы и балета пожаловался на работу в праздники без доплат

Коллектив театра оперы и балета им. Пушкина в Нижнем Новгороде будет работать все праздничные дни без доплат. На эту проблему артисты пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта.

Сотрудники театра объяснили, что начальство объявило дни с 1 по 10 мая рабочими, но при этом отказалось платить зарплату в двойном размере.

– Мы просим разобраться в ситуации, так как наши коллеги из других городов сообщили, что они получат двойную оплату за выход в нерабочие дни. Мы и так сейчас готовимся к празднованию юбилея нашего города и нагрузка сверхвысокая! – подчеркнули артисты.

Согласно информации на сайте Минтруда РФ, за работу с 4 по 7 мая россиянам выплачивается стандартная заработная плата, хотя решение о повышенной зарплате остаётся за работодателем.

Однако за выход на работу в праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая идёт оплата в двойном размере.

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