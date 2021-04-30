Школу 800 в Нижнем Новгороде сдадут к 20 августа 2021 года

Школу 800 в Нижнем Новгороде планируется сдать 20 августа 2021 года. Об этом в ходе большого родительского собрания рассказала министр образований Нижегородской области Ольга Петрова.

- Мы успеем ее открыть, - заверила региональный министр образования. - У нас очень грамотные организаторы стройки. Что касается наполнения, то все было закуплено еще в декабре и сейчас ожидает окончания стройки. В первых числах августа должна открыться запись учеников в Школу 800. Мы планируем их набрать к середине августа. Преподаватели тоже в июле-августе будут зачислены.

По словам министра, сейчас все специалисты проходят обучение, чтобы в сентябре школа открыла двери для своих учеников. Напомним, новый образовательный центр будет рассчитан на 4,5 тысячи мест. Он будет состоять из нескольких корпусов. Один из них будет работать в Сормове, другой – на Южном бульваре, третий – на улице Нижнепечерской.