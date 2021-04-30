Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздником

День пожарной охраны отмечается в России ежегодно 30 апреля. С праздником нижегородских пожарных поздравил губернатор Глеб Никитин, который отметил важную роль службы в масштабах региона и всей страны.
- Время идёт, но значение пожарной охраны только возрастает. Яркое свидетельство - сотни спасённых из огня жизней, - отметил глава Нижегородской области. - Вы оберегаете людей от беды, проявляете отвагу и доблесть изо дня в день. Невзирая на погоду, в любое время суток вы готовы первыми оказаться там, где ваша помощь очень нужна.
Любой выезд пожарных - это подвиг на благо общества, поэтому губернатор пожелал мира и благополучия каждой семье.
Кстати, сегодня в Нижнем Новгороде не обошлось и без торжественных мероприятий в честь 372-летия пожарной охраны России. Лучшим сотрудникам и работникам вручались ведомственные награды, почетные дипломы и благодарственные письма.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!