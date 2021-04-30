Нижегородская область получила 82,3 млрд рублей на стимулирование экономики в период пандемии

Благодаря оказанным мерам поддержки более 42 тысяч нижегородцев сохранили работу. Фото: Кирилл Мартынов

Объем федеральных мер стимулирования экономики Нижегородской области в период пандемии составил 82,3 миллиарда рублей. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля, в ходе рабочей встречи главы региона Глеба Никитина с представителями бизнеса.

Известно, что 39,49 миллиардов рублей поступили на льготные банковские кредиты для бизнеса, ещё часть финансов - 15,81 миллиардов рублей направили на целевые и нецелевые трансферты.

Кстати, часть денег (380 миллионов рублей) ушла на микрозаймы и гарантии субъектов МСП, а на продление сроков уплаты налогов, их списание и страховые платежи выделили 71 миллиардов рублей. Юридические лица получили субсидии на сумму в размере 2,06 миллиарда рублей.

- Благодаря региональным мерам поддержки мы смогли уберечь более 42 тысяч нижегородцев от сокращения, - подчеркнул губернатор.

К примеру, в 2020 году нижегородские власти направили около 2 миллиардов рублей на выплату зарплат и оплату ЖКХ для предпринимателей, пострадавших от пандемии.

- Серьезно пострадавшей транспортной отрасли была оказана государственная поддержка почти в 1,6 миллиарда рублей, - отметил Глеб Никитин. - Мы должны были обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров даже в условиях нерентабельности.

Кроме того, в регионе существуют и другие меры поддержки для предпринимателей. Например, льготное кредитование на имущество в размере 1% для индустрии развлечений и туризма (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха и т.д.).

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