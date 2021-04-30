Фонтан на площади Минина и Пожарского заработал 30 апреля

Нижегородский водоканал открыл фонтан на площади Минина и Пожарского. Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородский водоканал торжественно запустил главный городской фонтан Нижнего Новгорода - тот, что находится в Малом сквере на площади Минина и Пожарского. Одновременно происходит запуск и еще тринадцати фонтанов, которые были реконструированы дочерним предприятием Нижегородского водоканала в 2019 году, а теперь снова переданы на обслуживание городу.

Главный фонтан города был заложен 175 лет назад, а запущен в 1847 году. С тех пор ему несколько раз пришлось пережить реставрационные работы - в частности, в 1990-е годы была построена его подземная часть и оборудованы насосные станции, а в 2007 году фонтан получил ночную подсветку. Теперь же фонтан "умеет" еще больше: там установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект "танцующего" фонтана.

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков отметил, что для компании главный нижегородский фонтан – в определенной степени символ предприятия.

- Он был открыт в 1847 году и предназначен не только для украшения города. Его основная задача заключалась в обеспечении водой жителей: из чаши происходил водоразбор. Тогда же началась и история нижегородского водопровода, - пояснил Павел Марков.