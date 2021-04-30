Движение по улице Головнина в Нижнем Новгороде будет временно перекрыто

В Нижнем Новгороде на улице Головнина временно ограничат движение транспорта. Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта на нескольких участках улицы Головнина в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов. Так, на участке от дома №43 до дома №41 по улице Головнина автомобили не смогут проехать с 08:00 1 мая до 23:59 12 июля. Ещё одно перекрытие дороги будет от улицы Верхняя до улицы Норвежская. Там проезд запрещен до 23:59 22 июня.

Перекрытым окажется участок напротив дома №15 по улице Норвежская. Там ограничения будут действовать с 08:00 23 июня до 23:59 4 июля. Наконец, с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа проезд машин будет невозможен на участке от дома №30 до улицы Бекетова.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и не пропускать предупреждающие аншлаги и временные знаки.

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