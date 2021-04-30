Сильный ветер надвигается на Нижегородскую область 30 апреля

В ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и области прогнозируются порывы ветра 14-19 метров в секунду. Неблагоприятное погодное явление продержится в регионе не только сегодня вечером и ночью, но и в первой половине дня 1 мая. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой возможно повреждение или обрыв линий электропередач и линий связи, нарушения работы систем ЖКХ, обрушение ветхих или слабоукреплённых конструкций, падение деревьев со слабыми корнями.

Тем, кто оказался на улице во время сильного порывистого ветра, необходимо постараться укрыться от него в ближайшем здании. При таких погодных условиях ни в коем случае нельзя находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и легких построек. Не стоит оставлять и автомобили в близости от них.

Вещи, которые может захватить воздушный поток, следует убрать с балконов и подоконников.

Если в доме отключится свет, то лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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