Центр Нижнего Новгорода перекроют с 10 по 20 мая

В центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта. Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Центр Нижнего Новгорода перекроют на десять дней в связи с проведением XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта приостановят с 06:00 10 мая до 23:30 20 мая по площади Минина на участке от улицы Варварской до Нижневолжской набережной; по улицам Ульянова, Минина и Верхневолжской набережной от пересечения с Пискунова до площади Минина, а также по Георгиевскому съезду на отрезке от Нижневолжской набережной до площади.

Также с 08:00 до 23:00 19 мая будет временно перекрыто движение на участке местного проезда на проспекте Гагарина. Проехать нельзя будет по дороге около бассейна «Дельфин», около дома № 29.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что церемония открытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Нижнем Новгороде уже 15 мая. В масштабном событии примут участие более 9 000 зрителей.

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