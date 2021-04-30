Движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде ограничат со 2 мая по 10 июня

В Нижнем Новгороде на улице Ветеринарной временно ограничат движение транспорта. Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение транспорта на улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Проезд транспорта будет запрещен на пересечении улицы Ветеринарной (со стороны проспекта Гагарина) с улицей Пушкина (со стороны улицы Тимирязева). Ограничения будут действовать с 08:00 2 мая до 23:59 10 июня 2021 года.
Выезжая с улицы Артельной и двигаясь по улице Пушкина, автомобилисты смогут совершать правый поворот на улицу Ветеринарную. Обратно на выезде с улицы Ветеринарной машины будут поворачивать налево, следовать по Конному проезду и выезжать на улицу Артельную.
Кстати, на выходные дни с 18:00 21 мая до 06:00 24 мая на перекрестке улице Ветеринарной и Пушкина будет приостановлено движение трамваев.
Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
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