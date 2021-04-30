Два энцефалитных клеща обнаружили в Нижегородской области

На 29 апреля в больницы Нижегородской области с укусами клещей обратился 241 человек, среди них 88 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе исследований были обнаружены два инфицированных энцефалитом клеща, один зафиксирован в Кстовском районе, другой в городе Урень. Ещё три клеща – переносчика боррелиоза нашли в Городецком и Борском районах.

- Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в ведомстве. - Сейчас за пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

Кстати, случаи присасывания клещей выявили в 27 районах области и 7 районах Нижнего Новгорода.

Самое большое количество присасываний клещей приходится на Борский район – там обнаружено 28 случаев, на Дзержинск – 19, на Павловский район – 14.

В Нижнем Новгороде наибольшее количество обращений с укусами клещей отмечено в Автозаводском районе – 33 случая, в Ленинском районе – 14 случаев, в Канавинском районе – 13 случаев.

В настоящее время ведутся работы по противоклещевой (акарицидной) обработке парков и других общественных мест Павловском, Сосновском, Вачском, Арзамасском районах. Всего в 2021 году будет обработана территория площадью в 2420 га.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.

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