Фотовыставка «Многодетный Дзержинск в лицах» открылась в Дзержинске

В фотовыставке приняла участие 21 многодетная семья. Фото: предоставлено пресс-службой города Дзержинска

28 апреля 2021 года в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» состоялось торжественное открытие фотовыставки «Многодетный Дзержинск в лицах», приуроченной к Международному дню семьи и организованной при поддержке администрации города и газеты «Дзержинские ведомости». В открытии выставки приняли участие заместитель министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин и заместитель главы Дзержинска Янина Жулаева.

В фотовыставке приняла участие 21 многодетная семья, каждая из которых уникальна, богата своими традициями, талантами и достижениями. Среди них – многодетная приемная семья Анны и Николая Банновых, которая воспитывает семерых детей и в прошлом году была награждена Общественной медалью «За любовь и верность». Кроме этого, в 2014 году Банновы первыми из Дзержинска стали обладателями Премии Нижегородской области в размере 100 тысяч рублей. Другие участники фотовыставки, семья Натальи и Дмитрия Гусевых, в прошлом году стали лауреатами премии «Нижегородская семья» и вошли в Национальную летопись семей России, а Светлана и Кирилл Ивковы стали победителями городского конкурсного отбора на представление к соисканию премии «Нижегородская семья» и в этом году будут представлять Дзержинск уже на областном уровне.

«В нашем городе сложилось очень активное сообщество многодетных семей, которые успешны в воспитании детей, потому что подходят к этому процессу очень творчески. Именно благодаря ежедневному труду, поддержке и любви родителей дети добиваются больших успехов в самых разных сферах – творчестве, спорте, учебе и общественной жизни, - сказала заместитель главы города Янина Жулаева. - Накануне Международного дня семьи желаю каждой семье добра, взаимопонимания и хорошего настроения, а всех участников фотовыставки поздравляю с ее открытием!»

После церемонии открытия состоялось торжественное награждение участников фотовыставки в формате круглого стола. За участие в выставке все семьи были награждены благодарственными письмами Министерства социальной политики Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также получили свои фотографии, напечатанные в большом формате. Альбом доступен по ссылке: https://vk.com/album-123391890_279223389.

Напомним, с 2004 года более 100 дзержинских семей приняли участие в областных конкурсах на присуждение наград Правительства Нижегородской области, а также в городских конкурсных мероприятиях, которые запланированы и в этом году. Так, с 1 июля начнется прием заявок на участие в городских конкурсных отборах на соискание Почетного диплома многодетной матери в 2021 году. В следующем же году у семей будет возможность стать участниками на соискание Премии Нижегородской области «Нижегородская семья» и Почетного знака «Родительская слава».