"Капсулу времени" создали в Богородске 28 апреля 2021 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

"Капсулу времени" с посланием потомкам создали в Богородске 28 апреля 2021 года. В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы там прошло торжественное мероприятие "От ныне живущих – будущим 25-летним". В нём участвовали ветераны войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, воины-ветераны локальных конфликтов, краеведы, учащиеся школ и студенты. Акцию организовала Общественная палата Нижегородской области и администрация Богородского муниципального округа.

Открыть капсулу предстоит будущему молодому поколению в 2045 году – в год празднования 100-летия Великой Победы.

Участники события подписали "Послание будущим потомкам" у Вечного огня. Капсулу передали на почётное хранение в Богородский исторический музей.

Председатель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по увековечению памяти нижегородцев-героев войн ХХ века, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенант в отставке Алексей Меркурьев обратился к собравшимся:

– Проект "Послание потомкам" был инициирован Общественной палатой Нижегородской области ещё в прошлом году, мы планировали осуществить его к 75-летию Победы. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и в юбилейный год мы смогли провести только одно мероприятие по закладке капсулы с посланием потомкам в Перевозе. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия прошли во всех муниципалитетах области, ведь их цель – донести до наших потомков память о событиях Великой Отечественной войны, героизме советского народа. Акция в Богородске – первая из планируемых в этом году.

А следующее подобное мероприятие в рамках проекта состоится 14 мая в Чкаловске.

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